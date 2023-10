Salapärane vene mees varus Eestis sõjarelvi nagu Assar Paulus

Kindlasti pole tegu mehega, kellest aimaks, et ta magab, püstol ja kaks varusalve voodi all ning kuulivest magamistoakapis. Ammugi mitte seda, et ta hoiab Lasnamäe kortermaja keldriboksis kuulipildujat, esikukapis õhkimisseadeldisi ning elutoas spionaaži- ja militaarvidinaid.