„Eestikeelsele õppele ülemineku juures on ohukoht, kui vajaliku keeleoskuseta õpetajad kaotavad töö. Me ei saa neid inimesi tühistada ja öelda, et te ei kõlba kuhugi ja kogu teie eelnev töö on tähtsusetu,“ ütleb linnapea Virve Linder.