Nad on pealkirjastamisel olnud tagasihoidlikud, võinuks lausa olla „Alkeemia ajalugu“. Kuid mõistan, sest raamatu „Väljajuhatuses“ on öeldud: „Alkeemiat nii, nagu see käesolevas raamatus on esitatud, pole kunagi olemas olnud. See on vaid meie tänapäevane käsitlus ühest lummavast ja põnevast kultuurinähtusest.“ Sedaviisi on ju ka kõik ajalooraamatud tegelikult lood ajaloost.