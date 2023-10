Kergejõustikku on tabanud rekordite sadu. Kristjan Pordi sõnul pole maailma tipptulemused püüdmatud ka eestlastele

Berliini maratoni rada on teada-tuntud oma kiiruse poolest: vähe tõuse ja järske kurve. On need isiklikud või rahvusrekordid, tippmarke purustatakse seal igal aastal. Viimase 20 aasta jooksul püstitatud üheksast meeste maratoni maailmarekordist on kaheksa joostud just Berliinis.