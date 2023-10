Kõik läheb kallimaks. Peale uimastite. Ekspress uuris endistelt diileritelt, miks narko hinnad ei tõuse

Nii Martin kui Ragnar* on oma vanglakaristuse ära kandnud ja kinnitavad Ekspressile, et ei tegele enam ebaseadusliku äriga, kuid on narkoturul toimuvaga jätkuvalt kursis. Martin nimetab ennast nüüd „vaatlejaks“. Ragnar aga ütleb, et teeb vahel ikka vanade tuttavatega õlled või ostab enda tarbeks grammi kaupa kanepit ning ikka tuleb jutuks, mis turul toimub. See, et hinnad võrreldes kõige muuga samad püsivad või isegi odavnevad, neid ei üllata.