Eesti diplomaat keset kahe riigi suurt tüli. Teda süüdistatakse nii altkäemaksu võtmises kui suveräänsuse rikkumises

Kindlasti on Euroopa Liidul õigus avaldada arvamust selle kohta, kuidas peaks Karabahhi armeenlastega käituma, sest nende kohtlemise puhul kehtib hulk rahvusvahelisi kohustusi, millega Aserbaidžaan on liitunud. Teisalt on saja tuhande inimese lahkumine Karabahhist nende jaoks tragöödia. Aga seda genotsiidiks nimetada on suur sõna, mis tegelikult ei vasta ju tõele.