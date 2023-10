VABAFLOW | Fredi enda ja Aneti omavahelisest keemiast: lugude kirjutamise hetkel on see vibe õhus, et...

Koos kirjutatud armastuslauludest rääkides ütleb Fredi, et need eeldavad kahe artisti vahel suurt usaldust. Rida rea haaval kaasa mõeldes ning sõnu kirjutades tuli tihti teineteisele südant puistada. „Kuskilt maalt me enam ei pidanud korrutama, et see jutt jääb siia stuudioseinte vahele. Muidugi jääb!“

„Ma väga hindan seda usaldust, mis meil Anetiga omavahel on - ta tekitas mulle safe space’i, kus oma kogemusi jagada, loodan, et ma talle ka. Ma tunnen, et meie sõprus jõudis järgmisele tasandile läbi selle albumi kirjutamise,“ räägib Fredi.

Kas ühiselt armastuslaule kirjutades peab olema mingigi omavaheline sümpaatia? Kasvõi tõmme või energia, mis kunagi ei realiseeru?

„Tead - kui... siis see, mis sa just ütlesid,“ hakkab Fredi saatejuhi küsimusest kinni. „Me oleme hästi need inimesed, kes panevadki ennast lugude sisse, siis on kuidagi lihtne teineteise pealt riff’ida. Seda vaibi [lugude kirjutamise] hetkel õhus, et kui sa lähed teemasse sügavuti sisse, siis sa lähed koos sinna sisse!“

„Vabaflow: Albumi taga“ võtab autoriga koos tükkideks lahti tema viimase albumi. Seekordses osas avab Fredi enda ja Aneti värsket albumit „Read Between The Lines“.