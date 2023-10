Kas osanike nimekirja peab äriregister või jätkuvalt juhatus?

Tänaseks on äriregistri kohaldatav praktika kujunenud selliseks, et ka notariaalse vormi korral pole ilma osaühingu juhatuse liikme poolt äriregistrile tehtud avalduseta osa omandi ülemineku andmete kandmine osanike nimekirja võimalik. Kuna äriseadustiku uute sätete alusel loetakse notariaalsete võõrandamistehingute puhul osa omand üle läinuks registrikaardil kande tegemisest, siis tuleb asuda seisukohale, et osa omand ei saa üle minna ilma juhatuse nõusolekuta. Kaudselt tähendab see seda, et osanike nimekirja peab koos äriregistriga ka selliste tehingute korral jätkuvalt juhatus. Kuid seoses osa omandi üleminekuga on olukord varasemaga võrreldes veelgi hullem. Võiks öelda, et teatud osas isegi omandiõigust rohkem riivav. Kuna enne kõnesolevaid muudatusi loeti osa omand müüjalt ostjale üle läinuks notariaalse müügilepingu sõlmimisega. Nüüd aga saab sekkuda osa omandi üleminekusse ka juhatus. Selline ei tohtinuks aga seadusemuudatuste eesmärk olla.