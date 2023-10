EKSPRESSI PODCAST | Lasnamäe korteri elanikul oli relvi rohkem, kui märulifilmi kangelasel

Õige pea sai ka selgeks, kelle kraam see on.

Kas inimene, kes kogub enneolematus koguses sõjarelvi, omab kuulivesti, huvitub Eesti sadama- ja piirialadest ning käib hobi korras drooni lennutamas ja öövaatlusseadmeid katsetamas, räägib tõtt, kui ütleb, et see kõik on vaid tema hobi? Aga kui komplekti lisada ka oskus professionaalsel tasemel sukelduda?