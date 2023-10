Kate Moss on mind võlunud oma salapäraga, olles pikki aastaid kuulus selle poolest, et andis intervjuusid haruharva, ei reetnud midagi oma kõrge profiiliga peikade ja sõprade kohta, ei jaganud ajakirjadele infokilde stiilis „minu 10 lemmikut huulepulka“ ja „kuidas hoida perfektset vormi“. „Never complain, never explain“ on olnud Mossi tunnuslauseks tema esimesest kuulsuse päevast peale.