Olen palestiinlanna ja Iisraeli kodanik. Hamas ei räägi minu eest ega esinda palestiinlasi Gazas või mujal maailmas

MITME TULE VAHEL: „Kuigi maailm raamistab selle „konflikti“ sageli Iisrael vs. Palestiina või judaism vs. islam, on tegelikkus palju keerulisem,“ kirjutab ajakirjanik Maria Rashed. Fotol on Palestiinale toetust avaldav meeleavaldaja Pariisis.

FOTO: Olivier Donnars | Scanpix