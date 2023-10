Tippfinantsinspektor: piinlik, et Eesti saab Danske asjas vaid 50 miljonit

Alguseks kuulutab Siim Tammer, et ta annab Tartu Ülikoolis finantsõiguse loenguid. „Tegin üliõpilaste seas kiire empiirilise uuringu, et mida nad arvavad sellest, et saame ameeriklastelt 50 miljonit eurot Danske Bankile tehtud trahvist. Noorte esimene vastus oli, et seda on nii vähe. Nad saavad asjadest hästi aru.“