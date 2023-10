Who’s the real winner here? Trash-kultuur!

Olukord, kus kõike on väga palju, on iseenesest väga hea – igaüks leiab endale meele järgi info ja kultuuri, sest igaühe maitsele on kuskil infot ja kultuuri. Lademes. Samal ajal tekitab see info- ja kultuuripeavoolus olukorra, kus korralikult teenimiseks – või isegi ellu jäämiseks – tuleb üha rohkem keskenduda kõige keskmisemale maitsele ning sealt edasi konkureerida kõige madalama ühisnimetaja tabamisele. Eriti nii väikesel turul nagu seda on Eesti.