Kuulipilduja välismaalt Eestisse pakiautomaadis? Ikka saab

Tööjaotus on seega klaar nagu kevadine allikavesi. Iseasi, kui tulemuslik see on.

„Tegelik seis on selline, et ega me väga täpselt ei tea, mis meil üle piiri tuleb,“ ütleb Vares. „Raskemaks teeb olukorra see, kui tellitakse nn jupi kaupa ehk kestad ja kuulid eraldi, mis selliselt on lubatud kaup, aga millest oskaja võib teha keelatud kauba. Selliseid näiteid on ka reaalsest elust.“