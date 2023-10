EKSPRESSI EKSPERIMENT | Kuidas turbotankida nagu Grünthal

9. mai, teisipäev. Kell on 11.25. Rahvasaadik Grünthal võtab Toompeal riigikogu suures saalis sõna. Järgmise vähem kui veerandtunni jooksul juhtub midagi müstilist. Ta suudab sõnavõtu lõpetamise järel 11 minuti jooksul Alexelas auto paagi täis tankida. Me teame seda, sest näeme tankimise kellaaega tema kuluhüvitiste aruandest ning riigikogu stenogrammidest ka seda, et just 11 minutit pärast esimest sõnavõttu räägib Grünthal parlamendisaalis uuesti.