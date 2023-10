Keila edestab Berliini ja Tokyot. Eestikeelse Vikipeedia administraator kirjutab, milles Keila suurlinnadele ära teeb

Wikimedia Commons on meediapank kõigile Wikimedia projektidele (sh Vikipeediale), kus on tänaseks ligi 100 miljonit faili. Esile tõstmaks selle kõige esinduslikumat osa, valivad Vikipeedia kasutajad eeskujulikke pilte sealsest kõrgeimast kvaliteedikategooriast, kuhu on arvatud kõigest 0,018% sisust. Sellest omakorda üle 2,6% on Eestist, millega ületame isegi riike nagu Venemaa.