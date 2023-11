Koolitaja: teeme katse! Kirjuta siia kommentaariks midagi head

Kust selline mõtteviis? Osalt on vastus TikToki, Snapchati jt platvormide sisus. Mida rumalam või piinlikum inimene või olukord videos tundub, seda rohkem seda levitatakse. Seetõttu on seda tüüpi mõtte omaksvõtmine kordades lihtsam.

Kas solvangud sotsiaalmeedias on noorte jaoks tavaline nähtus? Olen aastaid koolides netiturvalisuse tunde teinud, sh küberkiusamise teemal. Noored ei pea sotsmeediasse jäetud kommentaare suuliselt öelduga samaväärseks. Pigem käsitlevad neid naljana, kuni need otseselt neid endid ei puuduta.

Mõnikord tundub, et Internet kubiseb vihkamist ja vaenu täis võõrastest. Eriti sotsiaalmeedias. Kerge on öelda, et kui oled nii pehmeke, ära siis loe neid. See on kindlasti üks parimaid nõuandeid. Kuid mida teha, kui sappi sülitatakse sinu isiku pihta?

Kuidas end kaitsta haiget tegevate sõnade eest

Tean, et hoolimata heast ettevalmistusest võivad kurjad sõnad haiget teha. Olen aastaid pidanud sel teemal loenguid õpilastele, kuid kui alles hiljuti kogesin ise valeväidete ja solvangute laviini oma postituse all, tegi see ikkagi väga haiget. Ka selle arvamusloo puhul võtan selle riski, et saan poripritsmeid enda pihta.

Täiskasvanud! Võtame vastutuse.

Lapsevanemana mõtle oma lapse digitaalsele jalajäljele tulevikus, kui ta sinu teed järgima hakkab. Olen kuulnud Eesti koolidest, et hinnetelt võrdseid lapsi kooli valides vaadatakse ka nende sotsmeediaetiketti.

Täiskasvanu, ära unusta, et Internet on avalik ruum, kus kehtivad samad suhtlemisreeglid nagu tavaeluski. Laps märkab sinu käitumist nii võrgus kui ka reaalses elus. Lõpeta see pidev virisemine, kui halb kõik on, poliitikud on lollid, rikkad on vargad, üleüldse kõik ümberringi on aferistid. Ja seejärel lähed Internetti ja loobid valimatult sõnu kõigi poole, kes sinu arvamusega ei ühine...

Olen loengutes kohtunud julgelt rohkem kui tuhande lapsega. Ei öelda vaid, et teine noor on netis halba kirjutanud… Pole erakordne kuulda, kui räägitakse sama vanemate või teiste täiskasvanute kohta. Nad märkavad.

Ita Ever on öelnud: „Ära vihasta. Lihtsalt vaata ja imesta!“

Kui järgmine kord näed halvustavat kommentaari (enda kohta), siis imesta! Imesta, miks tal on nii halb tuju, et peab negatiivsust levitama. Tegelikult on probleem enamasti kirjutajas endas. Tõenäoliselt oled ka sina öelnud midagi halba, olles väsinud või näljane. Või ehk ei ole tal enam toredaid sõpru, kes sooviksid temaga suhelda?

Järgmisel korral halvustavat kommentaari nähes levita sina positiivsust.