PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa: huvi porno vastu pole häbiväärne

„Alles kuulsin noortelt, et teismelised poisid ütlevad teismelistele tüdrukutele, et kui sul on mitu sekspartnerit, siis tupp venib välja. Aasta on 2023, arvasin, et need asjad on tõesti jäänud kusagile ei tea kuhu. Samas ma pole kuulnud, et noormeestele räägitaks, et tead, et kui sul on mitu seksuaalpartnerit, muutub su peenis palju väiksemaks.“