Aasta enne USA presidendivalimisi: Trump ei pea isegi debattides osalema, ta on ikka populaarseim kandidaat

Trumpi vorm on hea, aastate jooksul on ta suutnud skandaalidele vaatamata hoida oma fännibaasi. Lisaks valgub alternatiivi otsivate vabariiklaste toetus teiste kandidaatide vahel laiali. Siiski võivad erakonna mõjukamad liikmed – kellele on endise presidendi mängutaktika küll meeltmööda, aga Trumpi punaseid kaarte (loe: süüdistusi) silmas pidades mõtlevad nad erakonna tulevikule – teha hoopis üllatava valiku.

Kõnealune „staarründaja“ on aga nõnda enesekindel, et jätab vabariiklaste eelvalimiste debatid vahele. The Wall Street Journal kirjutab, et partei rahastajad on samuti olukorraga leppinud, mistõttu Trumpi vastu kandideerijaid varasemaga võrreldes rahaliselt nõnda heldelt ei toetata. Selgub, et ka miljardäridele ei meeldi raha tuulde loopida.

Tõusev täht

Nüüd aga „vabariiklaste tõusva tähe“ Ron DeSantise juurde, kes tõusis suurema tähelepanu alla koroonapandeemia ajal, seistes vastu paljudele föderaalvalitsuse korraldustele, ning hoidis suurema osa pandeemia ajast Florida ettevõtteid ja turismisihtkohti lahti. Paljude ameeriklaste jaoks on pandeemia tänaseks aga kauge minevik. Küsimus on, kas toona kogutud populaarsuse najal veel ka 2024. aastal purjetada saab.

Kuigi 45aastase DeSantise šansse peetakse partei sisevalimistel Trumpi vastu endiselt parimateks, ei ole poolehoidjate kasvu aga kuskil näha. See hoopis kahaneb... Oktoobri lõpus näitas ABC Newsile kuuluv arvamusküsitluste veebileht FiveThirtyEight, et Trump juhib toetustabelit 56,9 protsendiga, DeSantis oli 14,1 protsendiga teisel kohal. Aasta alguses olid nad teineteisele kõige lähemal – vastavalt 42,2% ja 34,5%.

DeSantis on korduvalt kritiseerinud Trumpi, et viimane ei ole osalenud üheski eelvalimiste debatis. Trump on aga öelnud, et praegust eduseisu arvesse võttes ei näe ta sel ka mingit põhjust. Seega ei ole täna enam küsimus, kas tal õnnestub Trumpi edastada, vaid kas tal õnnestub oma praegust positsiooni hoida.

Uue põlvkonna vabariiklane