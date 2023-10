Raputav teekond iseendani ehk siis sari, mis räägib raskustest naljakalt ja kergelt

Ma ei olnud Mae Martinist enne kuulnud, kui Netflix tema stand-up’i („Mae Martin: SAP“) mulle soovitas ja veenva klipi peale selle kohe ära vaatasin. Kogu sett oli südamlik, heas mõttes kummaline ja vaieldamatult vaimukas: valgustavamaid hetki oli tema kirjeldus soolisuse skaalast „Kaunitari ja koletise“ multika tegelaste näitel, kus Martin samastus enim küünlajalaga. Kui seejärel „Feel Good“ mu radarile sattus, ei olnud mind tarvis pikalt veenda.

Sellises järjekorras vaadates tekkis otsekohe side peategelasega, seda enam, et tegemist on osalt autobiograafilise looga. Draamakomöödia keskmes on sarja alguses tekkiv suhe, kus üks pool ehk Mae on kimpus oma minevikuga ja teine, Charlotte Ritchie kehastatav George, oma „tulevikuga“, kuna tema senised suhted on olnud eranditult meestega ja uus kurss elus ei ole nii lihtsasti omaksvõetav, kui sisetunne võiks dikteerida.

Asi pole alati traumas

Nii päris- kui sarja-Mae minevikku kuuluvad mässumeelne teismeiga, uimastiprobleemid, seksuaalne ärakasutamine ja sisemine heitlus enese soolise enesemääratluse üle. Empaatiliste, empaatiat äratavate ning siirate tegelaste kaudu näidatakse, kuidas ükski nähtus sellest loetelust pole mustvalge: mässajaks võid saada ka siis, kui sul pole elus justkui midagi puudu olnud; sõltuvus on laiem kui mõne „aine“ kuritarvitamine; ärakasutatus võib enda jaoks ilmsiks tulla alles aastaid hiljem ja tüdruk-poiss-skaalal võib inimene paigutuda ükskõik kuhu vahepeale, ilma et see kuidagi „mittekehtiv“ oleks.