SARJA ARVUSTUS | Kokkpiraadid, kalainimesed, klounpiraadid, lapspiraadid, emapiraadid, koletispiraadid – kisub jaburaks

Üks sellistest olulistest animetest, mille live action-versiooni ei osanud kõikidel eeltoodud põhjustel enda eluajal oodata, ongi „One Piece“. Eesti vaataja jaoks on „One Piece“ tuttav isegi rohututi tasandil mangakoomiksi kujul ning need koomiksid on juba aastaid saadaval täiesti tavalistes raamatupoodides, nagu Rahva Raamat või Apollo. Ilmunud on see saaga alates aastast 1997 kuni tänase päevani.