Noored konservatiivid: kui sa pole aastaga suutnud ära otsustada, kas tahad selle inimesega abielluda, pole mõtet rohkem suhelda

Nad keeldusid sellest, aga vastasid seejärel Ekspressi küsimustele hoopis oma saates ära. Üks neist põhjendas Objektiivi saates, et tal puudub usaldus Ekspressi suhtes, et me osa intervjuust kontekstist välja ei lõikaks. Teine leidis, et kogu Ekspress Grupp on suhteliselt vasakule poole kaldu, konservatiivsematesse inimestesse suhtututakse vaenulikult.