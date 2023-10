POLIITIKARADAR | EKRE tõmbas kabuurist uue relva riigikogu töö takistamiseks

Samal ajal kui riigikogu juhatus on ennast hõivanud nuputusülesandega, kuidas piirata mõnede üksikute parlamendisaadikute diislijanu, on endiselt lahendamata riigikogu üleüldine ummikseis. Kuigi Isamaa ja Keskerakond ei lähe EKRE takistamistaktikaga täies mahus enam kaasa, on EKRE leidnud veel uusi viise, kuidas riigikogu umbe ajada. Suuri muresid neil ei ole, sest reiting on stabiilselt hea ja kuigi see pole viimasel ajal kõrgemale roninud, on kõige vihasemad konkurendid tublisti toetust kaotanud. Hea aeg EKRE-le.