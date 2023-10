Ungari valitseja kinkis Eesti riigivanemale esimese esindussõiduki – „neljajalgse limusiini“

19. jaanuaril anti hobused üle ja neile tehti „tarwilised operatsioonid Hobuste laatsaretis“. Pole võimatu, et just 1926. aastal toimuski riigisekretäri poja nimetatud „revolutsiooniline muudatus“ – riigivanem sõitis edaspidi ainult autoga. Mis sai Tinderist ja Petsherist edasi, ei oska paraku öelda.

Horthy austas Eesti kunstinäitust

Horthy andis Pätsile kolm Ungari kõrget teenetemärki: hobuste kinkimisega samal aastal Ungari Punase Risti ordeni Teenetetähe toetuse eest ungari sõjavangide vabastamisel. 1931. aastal järgnes Corvini orden, mida annetati ainult välismaalastele, kellel on erilisi teeneid ungari kultuuri alal. Enne president Pätsi oli selle saanud vaid kaks inimest. Ja viimasena 1932. aastal Ungari Teeneteordeni Suurrist, mida annetati vaid riigipeadele.

Eesti kunstinäituse komissari kunstnik K. A. Hermani sõnul leidis näitus Ungaris erakorraliselt head vastukaja ja seda külastas umbes 1500 inimest. „Admiral Horthy on isiklikult tundnud näituse vastu suurt huvi, lastes enesele ringkäigul anda pikemaid seletusi Eesti kunsti kohta. Lõpuks tänas Ungari riigihoidja ilusa näituse korraldamise eest, lisades veel, et ta on selliseid harva näinud,“ vahendas Hermani muljeid Uudisleht.