Kohus: Vene ärimehed varustasid Eesti ja Rootsi kaudu Putini sõjaväge

Rootsi kohtu otsuse järgi on prokurör tõendanud, et Skvortsovi tegevus moodustas omamoodi platvormi GRU-le. Kohus leiab ka, et Skvortsov osales lääne tehnoloogia hankimises Venemaale. Samuti on kohtu hinnangul selge, et mingil määral rikuti sellega ekspordiregulatsiooni.