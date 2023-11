VILLU TAMME 60! Pungist ja J.M.K.E sünnist: mõnel miilitsal oli isiklik missioon hävitada punkareid

Kuidas said pungist teadlikuks?

See oli 1978. aastal, olin siis 14. Ega nõukogude ajal olnud tohutult infot ja muusikat. Klassikaaslastel olid mõned Soome ajakirja Suosikki numbrid, seal olid plaadimüügireklaamid, muu hulgas lahter punk rock, nimi Sex Pistols torkas silma, ja mina mõtlesin – mis asja see tähendab? Olin tatikas ega osanud seda millegagi seostada. Mõtlesin, et ehk on nagu Boney M, aga selline, et naistel on vähem riideid seljas.