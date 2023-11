Scorsese teeb Nolanile ära: DiCaprio ja De Niro lähevad ajaga ainult paremaks

Kahtlemata on „Lillekuu tapjad“ täielik Martin Scorsese film. Mõnusa vana kooli stiili ja tunnetusega, aeglane, selles on klassi. Teisalt on see jällegi tüüpiline valge mehe lugu, matšode maadejagamine, mida nii Scorsese ise kui lugematud teised autorid on võtnud jutustada. Selle vaatamine on sama, kui tellida Burgundia pada bordoo veiniga: valides klassika, lähed kindla peale välja, kuid samas üllatud vähem.