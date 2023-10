Eeva Mägi: ema polnud tütart kaheksa kuud näinud ja viimases hädas mõtles, et keegi võiks kajastada, kui võimetus olukorras on võimalik olla

Nüüd on ka juristina töötav Mägi jõudnud mitte ühe, vaid korraga kahe täispika filmini. Esmalt linastub Pimedate Ööde filmifestivalil Just Filmi programmis tema dokumentaal „Kellele ma naeratan?“. Film räägib surmavat vähki põdevast naisest, tema pojast ja võitlusest tütre hooldusõiguse üle. See konflikt sai rohkelt tähelepanu tänu kahele valusale „Pealtnägija“ loole. Seejärel jõuab debüütfilmide võistlusprogrammi „Mo Mamma“ kolme põlvkonna naiste keerulistest suhetest.

Eesti filmis on tendents, et mitmed lavastajad on tulnud viimasel ajal teiste elualade pealt. Eredaima näitena on Rain Rannu toonud oma filmidesse investeerimis- ja tehnoloogiatausta. Sinu puhul mainitakse alati karjääri advokaadina. Miks sa üldse tahtsid filme tegema hakata?

Kui ma olin viieaastane, võttis täditütar Helen mu Kuressaares kinno kaasa. Ma ei teadnud, mis asi see kino ongi. Jäime hiljaks, astusime saali sisse, inimesed vaatasid „Terminaatorit“ ja mina olin täiesti vaimustuses: issand, siin on niiii suur televiisor! Hiljem kolisime Tallinnasse ja alates kolmandast klassist tegin kogu aeg koolist poppi, et käia kinos.

See meeldis mulle hullult – ei valinud üldse, vaatasin kõike, mulle meeldis lihtsalt see armumise tunne kõhus, mida kinos käimine minus tekitas. Kõik läks korda, mida ekraanil nägin. Käisin „Titanicut“ 11 korda vaatamas. Iga kord nutsin!

Käisin „Titanicut“ 11 korda vaatamas. Iga kord nutsin!

Ühel aastal tegi ema saatusliku vea ja kinkis mulle videokaamera. Toona oli see hästi popp, kõik tegid koduvideoid. Kinkisime asju, mida perel vaja oli, ja eks ema mõtles, et saab seda ise reisidel kasutada. Ma kiindusin sellesse aga nii väga, et hakkasin stop-motion-multikaid tegema. Mulle meeldis see, kutsumus lõi välja. Tunne oli lihtsalt nii tugev, et ei saanudki enam lahti.

Aga esimeseks karjääriks sai ikkagi õigusteadus?