Olav Osolin: Taylor Swift on korraga vinge ärinaine ja naeratav naabritüdruk, keda iga ema tahaks poja naiseks ning tüdrukud õeks või sõbrannaks

Hämmastav on see, et kui lauljatar on lipanud kolm tundi mööda hiigelpikka lava, pole ta neljanda tunni hakul higine ega näi ka hingeldavat, mis viitab mitte ainult kadestamist väärt noorusele, vaid ka äärmisele professionaalsusele. Kogu etendus on isegi kinolinalt vaadatuna erakordselt köitev, sest režissöör Sam Wrench on kogu vaatemängu suurepäraselt üles võtnud ning reaalse kohaloleku tunnet võimendab ka perfektne sound - jah, ma tean, et kontsertfilmi järeltöötluses parandatakse apsud ära, aga so what!

Kontsertfilm „The Eras Tour“ on üles võetud Californias So-Fi staadionil, kus muidu mängitakse ameerika jalgpalli. Statal on üle 70 000 istekoha ja Swift müüs välja kuus kontserti, kusjuures ta laulis kolm õhtut järjest, iga show kestis kolm ja pool tundi, siis pidas päeva pausi ja laulis veel kolm õhtut. Film on kokku pandud kahel kontserdil talletatud lauludest, aga paraku pole kõik 45 lugu filmi jõudnud, mõned on välja lõigatud, sealhulgas üks mu enda lemmikuid „Cardigan“. Nii ongi film 40 minutit lühem kui kontsert, aga ka kahe tunni ja 50 minutiga saab ammendava ülevaate Taylor Swifti peadpööritavast karjäärist ja tema kümnest albumist, sest show kulgebki nagu kellavärk albumite kaupa, tõsi küll, mitte kronoloogilises järjestuses.

Lösutades suure ekraani ees kotttoolis, jalad välja sirutatud ja mahlapudel käeulatuses, meenus mulle Robbie Williamsi kontsert Göteborgis, kus me olime juba mitu tundi enne show algust staadionil, et endale parimat vaatekohta kindlustada, aga hetk pärast kontserdi algust ilmusid otsekui maa alt täpselt minu ette kolm heledapäist Norra viikingit, nii et ma ei ulatunudki enam vaatama, mis laval toimub. Nüüd aga võisin ma rahulikult nautida artisti igat kulmuliigutust ja naeratust ning panin tähele ka palju seesugust, mida staadionil iial ei näe, eriti veel siis, kui sul on õnnestunud hankida endale koht lavast sajakonna meetri kaugusele.

Meeldivalt torkas kõrva veel see, et Dolby Atmose heli oli kinos parajalt vali, nii et vähemalt mul tekkis küll tunne, et olengi päris kontserdil ja tahaks laulu lõpus kangesti aplodeerida.

„The Eras Touri“ film esilinastus 13. oktoobril, kuid see oli juba nädal aega hiljem kõigi aegade populaarseim kontsertfilm, kuna pileteid müüdi ainuüksi eelmüügist enam kui 100 miljoni dollari eest.

Nii mõnedki Taylor Swifti fenomeniga mitte kursis olevad inimesed on imestanud, et mis nipiga keerab see 33-aastane Ameerika lauljatar noori kuulajaid ümber näpu nii, et tema muusikaga teenitud tulu ületas käesoleva aasta oktoobris juba miljardi dollari piiri. Kuna sama küsimus kerkis üles ka minu Facebooki lehel, siis mõtlesin selle peale ja leidsin, et kuigi tema laulud on paljuski üles ehitatud sarnase skeemi järgi, teevad just laulusõnad need noortele köitvaks.

Minulgi vajus vahepeal suu lahti, vaadates, kuidas liikuvate kuubikute peal ilma nähtava julgestuseta tantsu löödi või vaatajat järjekordse efektse lahendusega üllatati.

Taylor Swift on väga hea laulukirjutaja, kes loob parimate produtsentide abi oskuslikult kasutades laule omaenda elukogemustest ja tunnetest, mis resoneeruvad noore kuulajaskonna mõttemaailmaga. Ta on otsekui siiralt naeratav naabritüdruk, kes tuleb sulle külla, enda valmistatud tort käes ja räägib sulle oma viimastest tegemistest ja läbielamistest. Nii sümpaatset särasilmset piigat tahaks iga ema oma poja naiseks ja noored tüdrukud oma vanemaks õeks või sõbrannaks.

Samas on aga Taylor ka väga vinge ärinaine, kes hoiab oma impeeriumi ohje kindlalt enda kätes. Ta on ise filmi produtsent ning ka käimasoleva kontserdireisi kavandas tema enda produktsioonifirma, kusjuures tehniliselt on tegu maailma popmuusikaajaloo ühe keerulisema ja ka kallima produktsiooniga. Ajakiri Architectural Digest kiitis show disaini taevani, imestades, kuidas on võimalik luua pea iga laulu tarvis uus stiilne lavakujundus ning minulgi vajus vahepeal suu lahti, vaadates, kuidas liikuvate kuubikute peal ilma nähtava julgestuseta tantsu löödi või vaatajat järjekordse efektse lahendusega üllatati.

Kinost tulles puges vägisi pähe mõte, et kas ongi enam tahtmist suurel staadionil trügida, kui artisti esinemine tuuakse nii mugavalt ja kvaliteetselt kinopileti kaugusele. Paraku me sellise tasemega kontsertfilme, nagu Taylor Swifti „The Eras Tour“, iga päev kinos ei näe, sest enamik salvestatud kontserte ei ulatu ligilähedaseltki samale tasemele. Lisaks on kontserdil käimisega natuke samasugune lugu nagu napsitamisega. Võid ju üksi kodus juua ja telekat vaadata, aga suminat oleks ka vaja!