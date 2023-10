Mailis Repsi ja Tallinna Sadama prokurör pingetest: sõitsin ööd-päevad ka tühjade kummidega

„Denis tundis väga hästi asja materjale. Suures asjas on see kriitilise tähtsusega,“ tõdeb Tallinna Sadama advokaat Dmitri Teplõhh. Ta loodab siiski, et Tšasovskihi äraminek kohtuprotsessi käiku ei mõjuta. „Prokuratuur on andnud selgelt mõista, et nad on võimelised jätkama tugevalt. Vajadusel saame ka meie kannatanu esindajatena kaitsjate taotlustele teravalt vastu vaielda.“