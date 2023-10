The Rolling Stones valmistas uue plaadi relvitukstegeva energiaga

Kogu kirjeldatud pagasit on lõpuks ühe albumi kohta sedavõrd palju, et muusikat ennast on ootuste ja kartuste kuhja keskele keeruline paigutada. Kuhu rollingud tänases maailmas veel sobituvad? On saurustel midagi öelda? Kas ja mis on kümneid aastaid hiljem teistmoodi?

Teine kirjeldus on märksa kriitilisem. Viimane tõeliselt hinnatud album „Tattoo You“ ilmus 1981. aastal, pärast seda on salvestatud vähe ja vahelduva eduga, lastud suuresti liugu möödaniku saavutuste peal bändina, kes tegi kunagi selle loo sätisfäkšionist. Lõputud uusväljalasked, kontsertsalvestused, fotoraamatud, esemete oksjonid, näitused, fännitooted – brändina kahvatub rollingute rahamasina ees isegi mammut nimega Metallica. Viimane päris uuest materjalist koosnev väljalase, album „A Bigger Bang“ ilmus 2005. aastal.

Rollingud võib paigutada kahte suurde narratiivi. Ühelt poolt on nad rock-muusika ajaloo üks kahest suurimast ja mõjukaimast bändist, suurim ellujääja. Biitlid pakkisid pillid kümneaastase tegutsemise järel kokku juba 1970. aastal, rollingud olid aga alles jõudmas oma ühe mõjukama albumini „Exile on Main St.“. Hoog pole sellest saati raugenud – „Hackney Diamonds“ on nende 24. Suurbritannias ja 26. Ameerika Ühendriikides avaldatud album.

„Kas nad on veel elus!?“ hüüatas tuttav, kuuldes, et The Rolling Stonesil ilmus uus album. Vanusest ei saa meeste puhul üle ega ümber – laulja Mick Jagger on tänaseks 80, kitarristid Keith Richards 79 ja juunior Ron Wood 76. Bändil endalgi algas mullu juba seitsmes tegutsemiskümnend.

Olulisim tõdemus ongi vist, et mitte just palju. Produktsioon on muidugi kaasaegne, kvaliteetne, muusika aga hingelt ja vaimult puhas vana hea The Rolling Stones. Uusi trikke siit ei leia, teemad ja motiivid on valdavalt juba ammu tuttavad. On „Hackney Diamonds“ siis sellevõrra kehvem album? Vastupidi, materjali on käsitletud eatu, relvitukstegeva, oma tööd nautiva energiaga.

Alustades kärisevast avasinglist „Angry“ ja läbi kauni ballaadi „Depending On You“, Paul McCartney bassiosa palas „Bite My Head Off“ või Lady Gaga võimsa vokaali ühes albumi tipphetkes „Sweet Sounds Of Heaven“, ei tee rollingud hinnaalandust. „Whole Wide World“ ja „Mess It Up“ rokivad end aga bändi tempokamate ja rokkivamate lugude sekka. Läbi astuvate staaride plejaad on muljetavaldav, lisaks nimetatuile veel Stevie Wonder, Elton John ja bändi algne bassist Bill Wyman.

Nii fännid kui muusikaajakirjandus on „Hackney Diamondsi“ üsna üksmeelselt soojalt vastu võtnud. Revolutsiooni siit ei leia, kuid iseenda tribuutbändiks keeldutakse samuti taandumast. Enda taasleiutamist olekski palju oodata ja on niigi väike ime, et uus looming klassika kõrval ei kahvatu. Ka kaheksakümnendatesse eluaastatesse jõudnud kivid veerevad edasi.