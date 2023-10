Urmas Reinsalu teab, kuidas saab maksutõusudeta: raha euroliidust ja valitsemiskulud kärpesse

Reiting peab poliitikut alandlikuks tegema. See on minu jaoks suur vastutus. Isamaa peab valitsuse poliitikale alternatiivi pakkuma. Minu jaoks on see ka tööriist. Kui käisin õlitehases, siis Erik Gamzejev (Põhjaranniku peatoimetaja – EE) küsis, et mis siis muutub, kui saadan peaministrile kirja. Arvan, et toetus annab mulle täiendavat autoriteeti survestada valitsust mingites põhimõtetes oma senist juhtimiskäekirja muutma.

Poliitik peab suutma tajuda ühiskonna olemust ja tegelikke probleeme, mitte tegelema väikeste küsimustega. Demokraatlikus riigis tuleb ka avameelselt tunnistada: riigi keskvalitsuse püstitatavad probleemiasetused ja pakutavad lahendused on väga piiratud suutlikkusega. Seda enam peab efektiivselt tegelema sellega, mis on oluline. Reitingud on tagasiside peegeldusvorm, aga mitte asi iseeneses.

Urmas Jaagant (UJ): See siis tähendab, et poliitiku ülesanne on nuusutada tuult ja teha seda, mida rahvas ootab, mitte olla algataja?

Usun, et demokraatlikus riigis on poliitilise juhtkonna ülesanne number üks ühiskonna ootuste mõtestamine ja nende pidev tagasisidestamine. Sul on võimalus ühiskonda mõtestada ülevaatlikus vormis, aga ka strateegilistes punktides sügavuti minnes.

Ajad on teised, ühiskonna ootused on teised ja võib-olla olen ka parem juht. Millele see tugineb? Kogemustele! Aga kust kogemusi saadakse? Valedest otsustest.

Üks neist on kogemuste hulk, mis peaks meelitama rapsivatest poliitikutest tüdinud valijaid. Teine on Isamaa kunagine trump ehk majandus- ja rahanduspoliitika. Käskude ja keeldude parteiks muutunud Reformierakonnale ennustab ta nigelaid aegu.

UJ: See siis ei ole poliitiline julgus, et kui kuhugi on pandud sajad miljonid, aga otsus osutub valeks, lõpetatakse asi ära?

Kolmas asi, kõige põhimõttelisem – milline on sotsiaalmajanduslik mõju? Vabandust, 450 uut töökohta Ida-Virumaal. Seal on tööpuudus augusti seisuga üle 12% ja me seame ohtu 450 uut töökohta.

Muidugi tähendab see ka investeerimiskliima põhimõtteliselt halvendamist. Okei, Eesti Energia ei lähe pankrotti, kui öeldakse stopp, aga mis signaali saadab see tööstusinvesteeringute mõttes nii välis- kui siseinvestoritele? Et võib tulla kliimaministeeriumi kantsler ja lihtsalt öelda, et see ei sobi.

Nad on kallutatud nii, et on riigi investeeringuga tehtud otsuse rakendamise osas heaperemehelikud. Tehtud investeering on suurusjärgus 1% SKTst. Kas see siis lihtsalt korstnasse kirjutada, sest tundub, et tulevikus luuakse mingi siseriiklik regulatsioon ja see võib selle ideoloogiaga vastuollu minna? See tähendab kahtlemata Eesti Energia dividendivõimekuse purustamist. Kümneid miljoneid eurosid reaalset maksutulu, mis jääb järgmistel aastatel laekumata.

EJ: Kes need Eesti tugevaimad energeetikaeksperdid on?

Õlitehase juhtum ei ole tundidega arenenud epikriis, olen aastate jooksul nende otsuste langetamise juures olnud. Rääkisin eelnevalt Eesti tugevaimate energeetikaekspertidega. Näen, et rakendada ei tule mitte poliitilisi loosungeid – mida ma praegu kahetsusväärselt näen valitsuse agendas. Arvatakse, et tugev juhtimine on, kui sa lihtsalt edasi liigud. Ei, juht peab olema võimeline ka otsuseid korrigeerima, kui see on ratsionaalne. Õlitehases kohal käies vestlesin ka Enefit Poweri juhtidega, sain ülevaate olukorrast, milles tehas tegelikult on.

Teiseks ütles ta, et olulised on juhitavad elektrivõimsused. Konkurentsivõimetu energiahind on jätkusuutmatu. See on Eesti dramaatiline probleem. Vaba elektriturg või mitte, oleme suutnud poole inimpõlve jooksul hoida seda enam-vähem prognoositaval tasemel, aga viimasel paaril aastal on see stabiliseeriv faktor puruks lennanud. See on lubamatu.

Mul oli äsja väga põhjalik ja avameelne vestlus Saksamaa kristlike demokraatide juhi Friedrich Merziga . Tema ütles, et Saksamaal tõmmati vahe-eesmärgid maha, sest need olid ebamõistlikud. Euroopa ülesanne number üks on Euroopa majanduse konkurentsivõime.

Mis puudutab rohelist vaadet, ringmajandust, siis see on ju väga mõistlik. Aga kui kõneleme ambitsioonist, mille Euroopa Liit on seadnud, siis arvan, et seal on väga tõsiseid põhimõttelisi küsimärke jõukohasuse ja realistlikkuse kohta. Ma ei kõhkle seda välja ütlemast. Eriti suurt muret teeb mulle, et me asume rakendama pigem halvemaid Euroopa praktikaid.

EJ: Ka õlitehase puhul viite jutu üsna kiirelt majanduslikele arvutustele. Te ei armasta eriti rohepöördest rääkida. Ei positiivselt ega negatiivselt. Miks – kas teil pole erakonnas konsensust, on see õige asi või mitte?

See on äriplaani lähtejoonis.

UJ: Te olete veendunud, et kui õlitehas valmis saab ja mingid aastad töötab, toob see investeeringu tagasi?

Kui vaatame kas või õiglase ülemineku fondi rakendamist, siis see projekt on kehvasti sisustatud. Eesti peab olema tööstusriik. Peame seda potentsiaali arendama. Me räägime eksporti minevast tootmisest ja seame selle löögi alla mingi poliitilise loosungiga. See on vastutustundetu!

Õlitehase käivitamine on ratsionaalne otsus, sellele piirkonnale kriitilise tähtsusega. Õlitehas peab olema ka toorme loojaks uutele keemiatööstuse investeeringutele Ida-Virumaal. Seepärast oli mulle väga oluline teada saada, et Enefit Power kavatseb ehitada uusi põlevkiviõli väärindamise projekte. Muuhulgas ka plastgraanulite valmistamise projekte.

UJ: Oskate väga hästi loetleda kõiki probleeme, mis justkui segavad otsustamist. Kaja Kallas on ka öelnud, et kui neid kriise poleks, küll siis valitseks! Kas ootamegi nüüd, kuni kõik hädad läbi saavad, kindlustunne taastub ja siis hakkame mõtlema, kuidas läheme üle mingile uuele majandusmudelile?

Vaba turu keskkonnas peab ettevõtjatel olema mingi regulatiivne kindlustunne, aga täna on see kahjustada saanud. On ka objektiivseid põhjuseid: meie suurimate sihtturgude nõudlus on muutunud väga määramatuks, Euroopa Keskpanga rahapoliitilised otsused, Euroopa Liidu tasemel otsused. Aga ka meie enda valitsuse poliitika lõhub kindlustunde riismeid, mis järgi on jäänud. See pole aktsepteeritav. Valitsus peaks olema kriisis stabilisaator, mitte detonaator kindlustunde kahjustamiseks.

Sain mõned nädalad tagasi kokku enamiku Eesti ettevõtluse erialaliitude esindajatega. Nad ei oota mingeid riiklikke toetusi, vaid ütlevad lihtsalt, et jätke meid rahule. Jätke rahule maksušokkide ja liigse bürokraatiaga. Küsimus on energiahindades ja üle vindi rohepöördest tulenevates nõuetes. Keegi ei tea, mis saama hakkab.

Tuleb püstitada ühiskonna reaalsetest vajadustest lähtuvad sihid, mitte tegeleda utopistliku majandust välja suretava poliitikaga. Olen veendunud, et reaalne ühiskonna vajadus on, et meil oleks piisavalt juhitavat võimsust. Ka sel puhul näen, et varasemate valitsuste rajatud reservvõimsus – Narva elektrijaamad – on rohepöörde mõõtkavas löögi all.

UJ: Kuidas on see ülevalt alla surutud, kui Eestis on väga suur hulk inimesi, kes arvavad, et õlitehas ei peaks kunagi tööle hakkama, peaks tegema rohkem tuuleparke? Need inimesed on valijad, kes tahavad näha teistsugust poliitikat.

Minu veendumus on, et ülevalt alla peale surutud ambitsioon ei ole vastutustundlik. Küsimus ei ole mitte selles, et ökoloogilised argumendid ei pädeks. Uute, loodussõbralike, efektiivsemate tehnoloogiate areng peab toimuma turuvalikute põhimõttel.

EJ: Ehk siis Isamaa seisukoht on, et rohepööre on õige asi, aga Euroopa teeb seda liiga kiiresti?

Ärme lähe tulevikku. Võtame oleviku. Praegu on laual 2023. aasta lisaeelarve. Lisaeelarves ei näe mingit bürokraatia kokkuhoidu. Isamaa on esitanud ettepaneku käesoleva aasta eelarvest keskvalitsuse kulusid vähendada 70 miljonit eurot.

Kolmandaks tuleks vähendada keskvalitsuse administreerimiskulusid. Kui võtame eelarvestrateegia ette, on eesmärgiks seatud null-eelarve. Aastatel 2025–2027 vähendatakse kulusid 625 miljonit eurot. Järgmise aasta eelarves on aga bürokraatiakärbe 0,07% SKTst ehk 30 miljonit eurot.

Selleks aastaks on planeeritud 1,625 miljardit ja järgmiseks 1,744 miljardit. Olen sügavalt murelik. Selle küsimuse on püstitanud ka riigikontroll: kas me jääme selle raha kasutamisega jänni? Rahandusministeeriumi ametnikud kinnitasid, et saame selle kasutamisega täies mahus hakkama.

Poliitik peab olema võimeline otsuseid korrigeerima. Näiteks eelmiste valimiste kõige kallim valimislubadus ehk Reformierakonna maksuküür. Küps juht ütleks, et see pole praegu ühiskonnale jõukohane, jätaks selle ära või kui see on poliitiliselt valulik, ajataks seda mingisugusel kujul.

See on vale. Raha tuleb majandusest.

Poliitikute ülesanne on langetada tänasel päeval vajalikke otsuseid. Eeldus kvaliteetseks riigijuhtimiseks on see, et riik peab korrigeerima oma käsitlust majandusest. Mis need otsused täna on? Maksutõusud tuleb visata prügikasti. Bürokraatiat tuleb vähendada. Peame võtma uue rahvusliku eesmärgi, et Eesti majanduse konkurentsivõime eest seista.

Isamaa plaan on milline? Majandusvaenulikud maksutõusud ära jätta. Vähendada bürokraatiat. Tõmmata kokku keskvalitsuse kulusid. Tõhusamalt võtta kasutusele eurovahendid. Ja mitte lihtsalt võtta kasutusele, vaid vaadata üle ka eurovahendite planeerimise dünaamika selliselt, et suunata neid rohkem majanduse konkurentsivõime ja sisenõudluse teenindamisse.

Esimene ülesanne on majandust mitte kahjustada. Majandus on praegu stagnatsioonis. See ei ole minu välja mõeldud retooriline termin, vaid see on majandusteaduslik hinnang, mille on andnud konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp .

Meie majandusplaani põhimõtte lähtekoht on, et meie ülesanne number üks on välisjulgeoleku riskide maandamise kõrval Eesti majandusele uue hoo andmine.

Nagu pühakirjas öeldakse: ei tohi siduda kinni pahmast tallava härja suud. Vaatame rahandusministeeriumi, kes räägib meile kokkuhoiust. Kui palju nende majanduskulud kasvavad 2024. aastal? 14%! Väga suure huviga palusin neil tuua põhjuseid, miks kasvavad rahandusministeeriumi majanduskulud nii palju. Vastused olid, et koalitsioonilepingust tulenevate uute otsuste rakendamiseks. Ehk uute maksude jaoks on vaja 14% rahandusministeeriumi kulusid kasvatada!

Jah, arvan, et see projekt kindlasti ei ole ratsionaalne. Kindlasti esitame rohkemgi ettepanekuid, sest teeme ka alternatiivse eelarveprojekti 2024. aastaks.

Järgmise aasta eelarves teeme kindlasti oma ettepaneku, mis näeb ette keskvalitsuse bürokraatia kokku tõmbamist. Üks näide. Sama palju raha, kui valitsus väidab, et suudab järgmise aasta eelarves kokku hoida – 30 miljonit eurot –, on üks konkreetne projekt. 27,4 miljonit eurot on järgmisse aastasse planeeritud ametnikele uue maja ehitamiseks.

957 miljonit eurot. Seal sees on küll ka kaitseotstarbelisi investeeringuid. Meie ettepanek sellel aastal lisaeelarvesse on väga lihtne. Suurusjärgus 1% riigieelarvest – 160 miljonit eurot – mitte tõsta üle.

Seni on Eestis olnud suhteliselt väike maksukoormus. Nüüd on Reformierakond – kes varem on, tuleb tunnistada, olnud selle baaskonsensuse üks keskseid kaitsjaid – seda lõhkumas. Eesti kui kõrgete maksude maa. Minu veendumus on, et maksutõusud ei ole asjakohased, pidades silmas Eesti majandust ja Eesti inimeste toimetulekut.

Eraldivõetuna pole küsimus üksikus maksutõusus. Küsimus on, et on valitud põhimõtteliselt teistsugune käsitlus, mis ei ole inimpõlve jooksul olnud omane arusaamale Eesti majandusest ja ühiskonnast.

Valitsuse poliitika pole õigel suunal. Neile on alles jäänud viimane viigileht. Kõik muu – valdkondlikud lubadused, suutlikkus, kompetents, juhtimiskvaliteet – on lennanud prügikasti. Nüüd üritavad nad varjuda korras riigirahanduse viigilehe taha. Isamaa esitab oma alternatiivse eelarve, mis järgmisel aastal riigieelarve positsiooni parandab, mitte ei halvenda.

Oleneb, mis sektoritest räägime. Ka Soome võlakoormus kasvab. See on objektiivne majandusreaalsus. Pikem siht on loomulikult vastutustundlik rahanduspoliitika, aga tehakse ka korrektiive seoses majandusoludega.

Kui võtame riigi netovõlakoorma näite, siis 2022. aastal oli see 7,4% ning järgmisel aastal 15,1%. Rääkisin äsja avameelselt Soome peaministri Petteri Orpoga . Delikaatne inimene, tema oma naaberriigi majandus- ja rahanduspoliitilisi valikuid ei kommenteeri, aga ütles, et majanduslanguse ajal on Soome ettevõtetel ja inimestel nii raske, et tema makse ei tõsta.

Aga kas makronäitajate nimel, mis puudutavad eelarvenumbreid, tuleb ohverdada majandust? Mis korras riigirahandusest me räägime, kui tegeletakse paaniliselt Reformierakonna suurele valimislubadusele katteallikate otsimisega üle välja. Mis korras riigirahandus see on?!

Loomulikult on korras riigirahandus oluline väärtus. Praeguses olukorras peame hoidma riigi võlareitingu taset. Selleks, et ettevõtlusele raha hind täiendavalt ei tõuseks.

Võime öelda loosungeid, et inimestel on palju finantsreserve, aga tegelikult on inimeste toimetulek oluliselt halvenenud. Kahjuks see jätkub, ütleb konjunktuuriinstituudi hinnang.

UJ: Halvenenud on ka teenuste kvaliteet, mida meile pakutakse. Et neid püsti hoida, on raha juurde vaja! Need maksutõusud ei vii meid maksukoormuselt isegi Euroopa keskmiseks.

Raha tuleb juurde kust? Majandusest. Maksutulu tuleb läbi jõukuse loomise ühiskonnas. Põhimõtteliselt teine lähtekoht on, et maksustame ennast hästi elavaks ühiskonnaks. Praegusel juhul on see meid vaesemaks tegev poliitika.

2027. aastaks näeb see valitsus ette töötava inimese kohta üle 2000 euro uusi maksutõuse. Võime öelda, et osa neist lähevad ettevõtlusele, mitte tööjõu või tarbijate maksustamiseks, aga kes ikkagi maksukoormust kannab kui mitte töötavad inimesed?

Valitsus ütleb veendunult, et tööpuuduse kasv on väga lühiajaline ja prognoosib seda oluliselt optimistlikumalt ka võrreldes näiteks Eesti Pangaga. Tööstusjuhid näevad aga tulevikku ette, sest neil on ettevaatavad lepingud. Nii palju kui nendega rääkinud olen, siis nad ütlevad, et neil on märkimisväärselt vähem lepinguid nii talveks kui järgmiseks aastaks.

Me liigume julmal eskalaatoril. Praegu veel suudetakse inimesi hoida, sest suurim väärtus on oskustööjõud, aga mingil hetkel tuleb ettevõtte säilimiseks inimesi koondada. Nagu minevikust mäletame, on see majanduslanguse kõige rängem tagajärg.

EJ: Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler ütleb, et sellest eelarveaugust puhtalt majanduskasvuga välja saamiseks peab Eesti majandus olema suurem kui Suurbritannial. Usute, et see on võimalik?