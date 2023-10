Ekvard Joakit: Urmas Reinsalu, kuidas kavatsete oma valijatele selgitada võimuliitu Reformierakonnaga?

Isamaal pole lihtsalt lähiajal võimalust oma reitingut valimistel realiseerida.

Jah, tuleval kevadel ootavad ees Euroopa Parlamendi valimised. Need pole aga „päris asi“. Europarlamenti jagatakse Eestis vaid seitse kohta. Võrreldes riigikogu valimistel jagatava 101ga on see pisku.

Parimal juhul saab Isamaa varasema ühe asemel kaks eurosaadikut. Partei toiduahelat see aga eriti ei kasvata. Näiteks Riho Terrasel on europarlamendis neli nõunikku, vaid kaks neist poliitilised.

Riigikogus on poliitiline reaalsus järgmised kolm ja pool aastat väga lihtne: ilma Reformierakonnata ühtegi valitsust teha ei saa. Pole lihtsalt võimalik. „37 kohta!“ kumiseb kõikide juhtivate oravate peas.

Ja neil on täiesti õigus. Reformierakonnata valitsus tähendaks võimuliitu, kuhu kuuluksid korraga EKRE ja sotsid või Eesti 200. Enne kukub kuu taevast alla, kui see juhtub. Vähemalt praeguses riigikogu koosseisus.

Miks?

Parteide maailmavaade on lihtsalt sedavõrd erinev, et sotsidele ja Eesti 200-le oleks EKREga samasse paati hüppamine enesetapp. Nende valijad seda ei andestaks ning järgmistel valimistel ootaks ees valimiskünnise alla kukkumine. Meenutame, et praeguse võimuliidu tugeva tulemuse tõi üks selge sõnum: meie EKREga koalitsiooni ei lähe! Keskerakond ja Isamaa seda välja ei öelnud.

Vaadates, kui aktiivselt Reinsalu oravaid kritiseerib, paneb ta Isamaa kahvlisse.

Lisaks ei tasu muidugi unustada, et oravavaba valitsus tähendaks nelja partei võimuliitu. Seda pole taasiseseisvunud Eestis mitte kunagi juhtunud. Magusate ametikohtade jaotamisega läheks õige keeruliseks. Mõni ütleks suisa, et see pole lihtsalt võimalik.

Mida see kõik Urmas Reinsalule tähendab?

Praegu on Isamaa või sees. Reformierakond võtab vastu ebapopulaarseid maksutõuse ning loeb päevi järgmise eurovoliniku nimetamiseni. Eesti 200 ja sotsid aitavad ebapopulaarsetele otsustele kaasa. Keskerakond valis oma esimeheks Mihhail Kõlvarti ning vähemalt esialgu paistab, et läks nii, nagu siserivaalid ennustasid: Kõlvartiga kaotatakse eestlasest valijaid. EKRE pole enamiku valijate arvates sobiv peaministripartei.