FILMIDE TIPP | Õudusfilm on kogunud müstilised 21 000 külastajat

Varateismelisi kinno meelitav „Viis ööd Freddy baaris“ on avanädalaga kogunud ulmelised 21 629 külastajat. Uutest filmidest on tabelis ka Taani nunnakloostris hargnev „Suur vaikus“ ning „Kassisõber“. Samuti on tabelis maailmas laineid lööv ja juba paar nädalat Eesti kinodeski jooksnud Taylor Swifti kontsertfilm, mille arvustust Olav Osoloni sulest saab lugeda selle nädala Areenist.