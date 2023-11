Otsitakse autojuhti. Hõlptulu lootnud keskkooliõpilasest sai inimkaubitsejate käsilane

Nad tahtsid vaid kiiresti raha teenida, aga selle asemel lõpetasid vanglas. Viimastel aastatel on sisserändajate ebaseadusliku riiki toomise eest vahistatud leedulaste ja lätlaste arv järsult kasvanud. Ei tundu tõenäoline, et see suundumus aeglustuks.