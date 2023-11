Eesti pälvis juudisõbralikkuse eest isegi Albert Einsteini tänukirja

Praegu kogu maailmas kasvav juudivastasus ei jäta puudutamata ka Eestit. Kuid kui palju on Eesti riigis esinenud antisemitismi, mis ületaks tavapärase kahtlustava ja vahel vaenulikugi suhtumise „võõrasse“ rahvusesse? Juutide enda seisukoha selles on kõige paremini sõnastanud kirjamees ja kirjastaja Elhonen Saks. „Eesti juutide käest küsitakse sageli nii kodu- kui ka välismaal: „Kas Eestis esineb antisemitismi?“ Oleme alati andnud kaks vastust. Riiklikul tasandil mingit antisemitismi ei ole. Olme tasandil – on, kuid vähesel määral, ja muretsemiseks ei ole põhjust.“