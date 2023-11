EKSPRESSI PODCAST | Miks on Trumpi toetus sel aastal kõvasti tõusnud ja kes saab järgmiseks Ameerika presidendiks?

Trumpi vorm on hea, aastate jooksul on ta suutnud skandaalidele vaatamata hoida oma fännibaasi. Lisaks valgub alternatiivi otsivate vabariiklaste toetus teiste kandidaatide vahel laiali. Siiski võivad erakonna mõjukamad liikmed – kellele on endise presidendi mängutaktika küll meeltmööda, aga Trumpi punaseid kaarte (loe: süüdistusi) silmas pidades mõtlevad nad erakonna tulevikule – teha hoopis üllatava valiku.