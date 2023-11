NÄDALA RAAMAT | Kui nad tapavad minu, on ka Venemaaga lõpp

Ilmselt on see raamat huvitav neile, kes pole Lenini ja Rasputini lugudest veel küllastunud. Kuna mina pole lähiajaloo Sauronitest kaugeltki kõike lugenud, siis oli Teffi (Nadežda Lohvitskaja) „Mälestusi Leninist ja Rasputinist“ köitev. Kiire ja visandlik nagu tänavakunstniku joonistatud portree, kus olulised iseloomujooned on ometi hästi näha. Nii õhukese teose viitsiks vast isegi kooliõpilased läbi lugeda.