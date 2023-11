Olga Kulli päevikust: politsei helistab läbi haiglad, Clyde’i pole kusagil

Eesti Ekspress avaldab katkendi järgmisel nädalal ilmuvast Clyde Kulli raamatust „Suursaadik on kadunud“. See on väljavõte suursaadiku abikaasa Olga Kulli päevikust 16-18. mail 2021, mil üheks koosolekuks Eestisse sõitnud suursaadik kadus omaste jaoks jäljetult 36 tunniks.