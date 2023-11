„Läänemere ääres pole enne midagi võrreldavat tehtud!“ Luud paljastavad, kuidas sõid keskaegses Tartus saksad ja lihtrahvas

Kirjalike allikate põhjal on seni aga olnud probleemiks, et need kirjeldavad suuresti kõrgklassi toitumist. Nagu kirjutab oma raamatus „Pidusöögist näljahädani: söömine-joomine keskaja Tallinnas“ ajaloolane Inna Põltsam-Jürjo, on „keskaja Tallinna keskmise linnaelaniku (…) toidusedeli väljaselgitamine keeruline. Kuna puuduvad otsesed allikad, saab ülesannet lahendada ainult kaudseid teid pidi.“