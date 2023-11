Mis asi see on, et mõne plaadi puhul tunneme esimesest kahest sekundist ära, et see on õige asi. Veel parem, kui äratundmisega kaasneb arusaam, et oot, see ei ole kõigile. Järelikult see plaat on pühendatud mulle, on pühendatud vähestele äravalitutele.