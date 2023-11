Tipphäkkeriga diili teinud riigiprokuratuur keeras kokku haruldase käki

Vene rakettide sihtmärk

Boikole see ei meeldinud. Ta otsis veebist välja Kajaku kodu aerofoto ning tema perekonnaliikmete pildid. Sinna juurde kirjutas häkker Target for Russian missiles (Vene rakettide sihtmärk) ja The family of the enemy of Russia (Venemaa vaenlase perekond). Tehtud kompositsiooni saatis Boiko e-postiga Kajakule ja tema abikaasale.