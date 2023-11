Sel sügisel on Eestis erakordselt palju R’n’B-d ilmunud ja see on paiguti äärmiselt hea

Ootamatul kombel ja kokkulangevuse tõttu, et sel sügisel ilmunud Eestis korraga mitu olulist R’n’B-teost. Selle žanri sidumist moodsa pop-rock’iga võib kohata ka Eesti Laulu võistlusringist tuttava tandemi Anett ja Fredi albumilt „Read Between The Lines“ ning kaugelt kosmosest kukkunud tükikestena ka deLULU plaadilt „LOLLA“ (nädala album Areenis, 17. oktoobril), kuid need kolm daami – SVNRDA, YASMYN ja maria kallastu – vajutavad valdkonna pedaali sihikindlamalt.