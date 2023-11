Saareriigi eksklusiivsus Kesk-Euroopas puudub, aga vahepeal muutub ka inimene saareks ja neid ohtlikke üksikisikuid, n-ö saarestujaid, on Euroopas olnud küll. Mitte et Jaapani ajaloost õudu ei leiaks, aga midagi selle geograafilise eraldatuse juures tõmbab. Eriti just filmitegijaid ja hinnatud saksa režissöör Wim Wenders pole erand.