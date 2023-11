Siim Nestor: kui usk pöörab ette oma mõrvarliku külje

Usklikel inimestel on teadmine, mida mina teada ei saa, neile on avatud saladus, mis minule ei avane. Olen tundnud, et usklike inimeste ümber hõljub soojuse ja hingerahu pilv, nende liigutustest õhkub heatahtlikkust.

Jumal on kahtlemata küll olemas – puhtalt juba väga kultuurilise mõjutajana –, kuid kuigi sellisena nagu usklikud ma Jumalat ei usu, kadestan ma kuskil sisimas usklikke, et neil selline usk on. Nagu öeldud – see on ilus. Vaigistavalt ilus. Mina usun, et Jumala otsimisega tegelevad pigem teadlased, kes uurivad Higgsi bosoneid ja taevaruumi miljardite valgusaastate kaugusel. See kõik on palju ebaselgem, ebakindlam, isegi ohtlikum. Aina muutuvate, korrigeeruvate teadmistega.

Kõik usud võiksid olla leplikult koos ja kõrvuti, aga uskudel on komme keerata ette oma inetumat külge. Inetuks läheb siis, kui arvatakse, et kõik teised sind ümbritsevad, kogu ülejäänud ühiskond peab joonduma ühe usu tõekspidamiste järgi. Kui neid tõekspidamisi peale surutakse.

Ei, sinu Jumal on ainult sinu asi, keegi teine ei pea sinu Jumalat kuulama, isegi suhtlema temaga mitte.

Oma usu käskude ja keeldude ümbritsevatele kohustuslikuks muutmise leebem vorm on vast Eestis kümmekond aastat kestnud lahing sooneutraalse abielu küsimuses. Üks seltskond lähtus oma usu dogmadest ning püüdis panna tervet ühiskonda suhtuma homoseksuaalsetesse inimestesse just nende tõekspidamiste kohaselt. Siin ei ole usk enam ilus, aga hea tahtega saab seda veel pidada arvamuste erinevuseks. (Kuigi muudab arvamuste vahelise vaidluse keerukaks, kui ühel pool on Jumal.)

Mõnel pool maailmas interpreteeritakse oma usku sedasi, et sealt leitakse õigustust – või isegi sundi ja kohustust – piinamiseks, vägistamiseks ja mõrvamiseks. Valesti käituvate, vale seksuaalse orientatsiooniga, valest rahvusest või vale usutunnistusega inimeste tapmiseks. See ei ole enam usu inetu ja pealetükkiv külg, see on juba talumatu ja lubamatu barbaarsus, sellist asja ei tohi ega saa olla. See on usust lähtuv viha, esinegu ta vihakõne või mõrvadena, see ei ole mitte kuidagi tolereeritav. Ja me näeme praegu, kuidas see julm usu tõlgendus tõstab taas julgelt pead ja levib üle maailma.