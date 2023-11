PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Mihkel Raud seemnejuhade sulgemisest: see on ülim maskuliinsuse manifest

Töid-tegemisi on tal tohutult palju ja paljude töödega ta ilmselt laiemale avalikkusele silma ei paistagi, näiteks koolitaja, motivatsioonikõneleja ja õhtujuhina.

Hiljuti avaldas ta meedias arvamusloo vasektoomiast. „Hämmastaval kombel on see valdavalt naiste tervise probleem, mitte meeste,“ ütleb ta.

Raud leiab, et mehed näevad asja enda mätta otsast, mistõttu tuleb reeglina naistel end metalliga täita.

Vasektoomia on Raua arvates ülima maskuliinsuse manifest ehk selles väljendub valmisolek võtta vastutus oma tegude tagajärgede eest. „Vasektoomia tähendab seda, et ma ei pea enam kunagi kellegi käest vabandust paluma.“

Kui meediast jääb mulje, et Raud on üsna jutukas, siis selle lükkab ta kiirelt ümber: selline on tema avalik karakter ning tegelikult on ta väga vaikne ja räägib vähe. „Mulle ei meeldi eriti rääkida, ma ei jaksa väga rääkida, aga minu roll nõuab minult kohutavalt palju rääkimist.“

Raud peab ennast hoopis väga heaks kuulajaks.

Ta ütleb, et on aastate jooksul kujundanud oma avalikku karakterit enda tahtmise järgi. Kuid see, kes ta on meedias ja kõigi silme ees, pole kunagi sada protsenti tema ise: „Mõnikord räägin asjadest dramaatilisemalt, kui need tegelikult on. Tõmban suurema pintsliga.“

Superstaarisaates tunneb ta end kurja võõrasema rollis – seda suhtumist peab ta aga alustava muusiku teekonnal oluliseks.

Tänavu täitus Raual 33 aastat kainet elu. Eluaastad 16–21 olid rajud, kuid tagasi vaadates tunneb ta, et see ei mõjutanud ta elu ka pöördumatult halvasti, kuigi – ei mõjunud ka hästi. „Kui minu käest küsitakse, mida sa ütleksid oma 14aastasele iseendale, siis ütleksin, et ära jumala pärast joomist maha jäta, sa kirjutad sellest kõigest aastakümnete pärast ühe kaunis eduka raamatu,“ naljatab ta.