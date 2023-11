Globaalselt kokku tikitud poliitiline trauma

Kuulates kõrvaklappidest teksti Natsi-Saksamaa püüdlustest isemajandavuse suunas, aednikest ja nende võimust otsustada, milliseid taimi hooldada ning millised välja kitkuda, sõidame üle sillast, mille all on autosid transportivad rongid - Volkswagenid ning BMW-d. Festivalitrükist lehitsedes leiab kohe esimestelt lehtedelt suursponsori BMW Grupi esindaja Maximilian Schöberli sõnavõtu, mis rõhutab teatri sotsiaalset olulisust. Guugeldan BMW-d, mis teise maailmasõja ajal toetus muu hulgas ka Dachau koonduslaagri vangide tööjõule.

Viimane festivalipäev möödub väljasõiduga Dachau koonduslaagri aiandisse, millesse kollektiiv Unpleasant Affairs oli loonud audio-rännaklavastuse „Plantage Dachau“. Tundub, et sakslased, kellena suurem osa bussis viibijatest tundub, on taoliste ekskursioonidega minust märksa rohkem harjunud. Üritan alla suruda iseenda kultuurilist kannataja-kompleksi.

Seejuures ei tegeleta vaid lokaalsete ajalootraumadega, vaid iga festivali kaaskureerivad eksperdid maailma eri paikadest. Sel aastal olid Sophie Beckeri, Boyzie Cekwana, Betty Yi-Chun Cheni ning Eva Neklyaeva­ kokku pandud programmi fookuses Ida-, Kagu- ning Lõuna-Aasia etenduskunstid. Kuid kavas on nad vestluspartnerid nii Ida- kui ka Lääne-Euroopa kunstnike töödega. Vastandudes seega must-valgele maailmanägemise viisile, lappab Spielart vanu fotoalbumeid, võttes pildid hetkeks välja, et need üksteise kõrvale ritta seada.

Vahukommidest mets

Publikuna tuleb püsida toonuses, et aktiivselt iseenda kultuurilisi komplekse lahti harutada. Esiteks, kuidas jälgida lavastuse sisu, kui esteetilised valikud mõjuvad eemaletõukavalt? Kuidas suhestuda kunstiga, mille loojad ei kannata tuttaval viisil, kelle rahvuslik narratiiv on teisiti tõlgendatav? On minu teatri vaatamise viisid ning oskused nähtu analüüsimiseks liiga Euroopa-kesksed? Milliste teadmiste najal toimin ning kellelt need pärinevad? Kes ütleb, mis on tarkus ning mis viitab heale maitsele?

Sankar Venkateswarani lavastuses „My Name is Tamizh: Three lives“ jutustavad kolm tamili päritolu inimest oma lugusid – mille ühenduspunktiks on 25 aastat kestnud Sri Lanka kodusõda – noorena ringireisimisest protestideni Jaffna maha põletatud raamatukogu ülesehitamiseks. Chiara Bersani läbib lavastuses „Sottobosco“ vahukommidest metsa, uurides, kuidas liikumispuudega inimene saab loodusega suhestuda.