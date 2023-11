Raha, Z-kampaaniad ja sõbrad Donbassist. Mis motiveerib vabatahtlikke minema Ukrainasse sõdima: andmepõhine uuring

Peamiselt on uuringu andmed pärit langenute nimekirjast, mida peavad Mediazona, BBC Venemaa teenistus ja vabatahtlike/volontääride meeskond. 10. augustil 2023. aastal oli selles nimekirjas 2888 vabatahtlikku, see tähendab, neid, kes omal soovil liitusid Vene armeega pärast sõja algust (siia ei kuulu palgasõdurid ega Wagneri eraarmeesse värvatud vangid – neid me arvestame eraldi kategooriana).

Üks peamisi tegureid vabatahtlike jaoks on võimalus teenida

Keskmise vabatahtliku portree: see on umbes 40aastane mees, kes sündis ja kasvas üles väikelinnas ja pärast kooli lõpetamist teenis armees.

Venemaalaste suhtumist Ukrainas käivasse sõjasse uuriva projekti „Hroniki“ analüütik Andrei Tkatšenko ütleb, et see portree vastab väga hästi tema käsutuses olevatele sotsioloogiliste küsitluste tulemustele.

„Uuringu raames esitame me mõnikord meestele vanuses 18–59 aastat küsimuse selle kohta, kas nad on valmis osalema erioperatsioonis Ukrainas. Respondentidel, kes on valmis osalema erioperatsioonis, on harvemini kõrgharidus ja püsiv töökoht, sagedamini elavad nad maakohas ja ja madalate sissetulekutega regioonis,“ ütleb ta.