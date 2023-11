Kuhu kadusid Sildaru, Balta, Lehis ja kõik teised? Eesti spordi naistähtede eriti rasked aastad

Tipud, kel pole just parimad ajad

Hetkeseis: Kuigi Sildaru on endiselt verinoor sportlane, tundub juba aastaid, et tema karjäär on pigem lõpusirgel. Korduvalt on avalikkuses spekuleeritud, kaua naine vigursuusataja karjääri jätkab. Ka Sildaru ise on rääkinud motivatsioonipuudusest ja et elus on enamat kui tippsport. Jättes välja olümpiapronksi, ongi Sildaru viimasel paaril aastal silma paistnud peamiselt spordivälisega. Ta on puistanud südant väidetava koduvägivalla kohta, vaielnud pereliikmetega kohtus raha üle. Aga olnud ka COVID-19 esimese viiruselaine ajal „maskikampaania“ reklaamnägu, kuid jäänud seejärel vahele osalemisega eriolukorra tingimusi rikkunud peol, mille korraldas juutuuber Andrei Zevakin.