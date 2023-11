Kris Lemsalu ja Kitty Florentine New Yorgis: miski ei müü siin paremini kui see, et üritus on läbi müüdud

Maailma kõige igavamast ja steriilsemast lennujaamast – Frankfurdist – New Yorki saabudes kirun ennast, et JFK lennujaamast taksot ei võtnud. Nagu hiljem kuulen, siis ka kohalikud eksivad 472 peatusega metroosüsteemis pidevalt ära, sest liine tõstetakse ringi ja üldse on kogu süsteem liiga suur, et keegi suudaks selles orienteeruda. Kõik on tunglevas massis sama segaduses ja jändavad metrooväravates oma kaardiga.